Простые прохожие
станут клиентами
Новый способ сбора аудитории
для таргетинга в соц. сетях, Яндекс.Директ
и myTarget с помощью Wi-Fi Радара.
Как применяют Wi-Fi Радар Radius Target
Несколько популярных решений
Показать рекламу акций и спецпредложений прохожим, чтобы мотивировать их зайти в точку продажи
Покажите рекламу тем, кто регулярно проходит мимо точек продаж или исключите из показов аудиторию, которая уже у вас покупает
Собрать целевую аудиторию на выставках, форумах и любых других мероприятиях
Покажите рекламу продукции или услуг участникам мероприятия без покупки стенда и оплаты спонсорских пакетов
Соберите базу для онлайн-рекламы
в офлайн-среде
Offline-to-Online (O2O)
Покажите онлайн-рекламу аудитории, которая уже видела Ваши офлайн-баннеры («второй контакт»).
Кросс-маркетинг
Делитесь своей аудиторией с партнерами и проводите совместные маркетинговые активности.
Сбор аудитории конкурентов
Сканируйте аудиторию на территории конкурентов и покажите им Ваше спецпредложение.
Event-таргетинг
Посещайте мероприятия с мобильным Wi-Fi радаром и собирайте аудиторию для точечного таргетинга.
Вашу рекламу обязательно увидят
Update
В самых популярных социальных сетях
(в том числе Facebook и Instagram)
В поисковых системах
и на 10 000+ сайтов партнёров
На всех площадках компании Mail.ru
(Avito.ru, почта Mail.ru, Одноклассники, ВКонтакте и др.)
Что такое Radius Target
Wi-Fi Радар, Устройство для партизанского Wi-Fi-маркетинга
Это специальный роутер, который улавливает пассивные Wi-Fi-сигналы всех устройств (телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) и собирает их уникальные MAC-адреса в базе данных. База используется для настройки таргетированной рекламы в Интернете.
ВАЖНО! Для «поимки» MAC-адреса подключение к Wi-Fi-сети от владельца телефона не требуется.
Как работает Radius Target
Рассмотрим на примере кафе
1 шаг
Устанавливаем решение в месте наибольшего скопления целевой аудитории или на своей территории для начала сканирования
2 шаг
Собранную аудиторию загружаем в рекламный кабинет для настройки на неё таргетированной рекламы
Нам доверяют
более
1 500 компаний
во всем мире
Рестораны и кафе, отели и гостиницы, салоны красоты и барбершопы, клиники и фитнес-центры, аэропорты и вокзалы, розничные торговые сети, организаторы мероприятий и многие другие.
С нами легко и приятно сотрудничать
Мы всегда предлагаем особые привилегии для наших клиентов
Оборудование бесплатно
Оборудование предоставляем бесплатно на весь срок действия договора.
Аудит сети за 0 рублей
Для стабильной работы Wi-Fi-сети мы тщательно изучаем помещение и составляем план по размещению оборудования.
Тех. поддержка 24/7
Мы всегда на связи и готовы помочь в любой сложившейся ситуации.
Настроим рекламную кампанию «под ключ»
Вам не нужно самостоятельно разбираться в тонкостях настройки таргетинга.
Мы всё сделаем за Вас!
Анализ конкурентов
и проработка уникальных торговых
предложений
Настройка автовыгрузки
MAC-адресов в сегменты рекламных
площадок
Тонкая настройка и запуск
рекламных объявлений
с А/Б-тестированием
Настройка механизмов отслеживания
эффективности рекламных кампаний
Подробный отчёт
о проделанной работе и планирование действий на следующий период
Успешные примеры использования
Возврат клиентов
Выделили сегмент клиентов, которые больше 2 месяцев не приходили в магазин.
Посредством сервиса myTarget настроили на них рекламную кампанию с предложением скидки 20%
Взаимодействие с партнёрами
Барвиха Lounge делится своей аудиторией с партнёрами и получает дополнительный доход от продажи рекламы.
Также рекламируется на активную аудиторию гостей бургерной «Meat Meat»
Оставьте заявку
и получите доступ к демо-кабинету
*отправляя форму вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с нашей политикой конфиденциальности.
Сбор mac адресов через Wi-Fi радар Radius Target: формирование клиентской базы
Читать >>
Сбор mac адресов через Wi-Fi радар Radius Target: формирование клиентской базы
Привлечение новых клиентов с помощью Wi-Fi Радара. Все чаще люди выбирают отдых в одиночку, так как живое общение все успешнее заменяется электронными переписками. Но сидеть просто так за одним столом для большинства окажется совершенно неудобным. Исследования констатируют, что для более 54% посетителей принципиальным условием для ужина в одиночку будет именно бесплатный доступ к сети wi-fi. С помощью Интернета клиенты могут общаться с друзьями и родственниками, проводить с ними время и успешно заменять их физическое присутствие. Wi-Fi Радар позволяет показывать таким пользователям таргетированную рекламу
Кроме того, некоторые компании включают своих покупателей в e-mail рассылку с новыми предложениями и акциями, а также регулярно обновляют информацию в своих группах в социальных сетях. Сделать это успешно помогает опять же бесплатный wi-fi от компании Радиус.
Если клиент хочет получить доступ в Интернет, он принимает условия пользовательского соглашения, среди которых можно вписать согласие на E-mail рассылку. Также на главной странице можно разместить ссылки на социальные сети компании, а после подключения к Интернету автоматически направить пользователя на официальный сайт заведения либо в группу Вконтакте или Facebook. Таким образом с помощью инструментов Радиус: вай фай радара и хотспота вы сможете существенно расширить аудиторию посетителей и это поможет весьма просто сформировать клиентскую базу и в дальнейшем показывать рекламу на их электронных устройствах.
Купить Wi-Fi радар в Москве
Читать >>
Купить Wi-Fi радар в Москве
Купить радар вай фай по цене от 98 рублей в день при покупке годовой лицензии можно прямо сейчас. Оставьте заявку на сайте Радиус и наши специалисты в ближайшее время настроят вам рекламную компанию под ключ с помощью WiFi радара. Каждому предпринимателю, который ищет публику в определенной геолокации: аптеки, общепиты и т.д. наш продукт будет определенно полезен.
Гиперлокальный таргетинг актуален для заведений, чьи клиенты живут, учатся или работают рядом.
Особенно актуально это будет бизнесу со спецефичной аудиторией, для которых стандартный таргетинг не работает так как надо и не приносит соответствующих результатов.
Например, нам нужно собрать аудиторию на специализированной выставке или другом подобном мероприятии. Можно купить рекламу непосредственно на ивенте, а можно собрать данные людей, которые туда пришли и потом показывать им интернет рекламу уже заточенную под потребности и озвученные проблемы для данной сферы на выставке.