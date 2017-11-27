Сбор mac адресов через Wi-Fi радар Radius Target: формирование клиентской базы

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Сбор mac адресов через Wi-Fi радар Radius Target: формирование клиентской базы

Привлечение новых клиентов с помощью Wi-Fi Радара. Все чаще люди выбирают отдых в одиночку, так как живое общение все успешнее заменяется электронными переписками. Но сидеть просто так за одним столом для большинства окажется совершенно неудобным. Исследования констатируют, что для более 54% посетителей принципиальным условием для ужина в одиночку будет именно бесплатный доступ к сети wi-fi. С помощью Интернета клиенты могут общаться с друзьями и родственниками, проводить с ними время и успешно заменять их физическое присутствие. Wi-Fi Радар позволяет показывать таким пользователям таргетированную рекламу

Кроме того, некоторые компании включают своих покупателей в e-mail рассылку с новыми предложениями и акциями, а также регулярно обновляют информацию в своих группах в социальных сетях. Сделать это успешно помогает опять же бесплатный wi-fi от компании Радиус.

Если клиент хочет получить доступ в Интернет, он принимает условия пользовательского соглашения, среди которых можно вписать согласие на E-mail рассылку. Также на главной странице можно разместить ссылки на социальные сети компании, а после подключения к Интернету автоматически направить пользователя на официальный сайт заведения либо в группу Вконтакте или Facebook. Таким образом с помощью инструментов Радиус: вай фай радара и хотспота вы сможете существенно расширить аудиторию посетителей и это поможет весьма просто сформировать клиентскую базу и в дальнейшем показывать рекламу на их электронных устройствах.